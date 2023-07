Kyjev a Záhreb sa dohodli využívať chorvátske prístavy na vývoz obilia

Kyjev 31. júla (TASR) - Ukrajina a Chorvátsko sa dohodli na možnosti využívať chorvátske prístavy na rieke Dunaj a na pobreží Jadranského mora na vývoz ukrajinského obilia. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba to oznámil v pondelok po rozhovoroch so svojím chorvátskym kolegom Grličom Radmanom. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry Reuters a portálu britskej televízie Sky News.



Rusko 17. júla odstúpilo od čiernomorskej obilnej dohody sprostredkovanej OSN a Tureckom, umožňujúcej vývoz ukrajinského obilia aj počas vojny. Ceny obilia na svetových trhoch následne vzrástli. Navyše, ruská armáda sa pri útokoch odvtedy začala častejšie zameriavať na ukrajinské prístavy a infraštruktúru súvisiacu s vývozom obilia cez Čierne more.



Chorvátsko preto Ukrajine ponúklo svoju železničnú sieť a prístavy na Dunaji a pobreží Jadranského mora ako náhradné trasy vhodné na prepravu ukrajinského obilia do chudobnejších krajín, kde obyvateľom hrozí hlad.