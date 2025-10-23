< sekcia Zahraničie
Kyjev bol v noci na štvrtok opäť vystavený útokom dronov
Z Ruska hlásia jednu obeť.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 23. októbra (TASR) - Ruská armáda v noci na štvrtok opäť podnikla dronový útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Jeho primátor Vitalij Kličko informoval, že zranenia utrpelo sedem ľudí, z ktorých päť bolo hospitalizovaných. Správu o tom priniesla britská stanica BBC, píše TASR.
V jednom z kyjevských okresov drony spôsobili požiare v troch bytových domoch, zhoreli aj autá a tlaková vlna poškodila okná na niekoľkých domoch, škole a materskej škole. Poškodené bolo aj obchodné centrum. Úlomky dronu dopadli aj v blízkosti synagógy, čo potvrdil aj hlavný rabín Ukrajiny Moše Asman.
V ďalšom okrese Kyjeva dron narazil do 21. poschodia 24-poschodového bytového domu, ale nevybuchol, informovala ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie.
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny ruské drony zaútočili na železničnú stanicu, pričom podľa regionálnej vojenskej správy bolo zranených viacero železničných robotníkov. Jeden z nich bol hospitalizovaný, ale je mimo ohrozenia života.
Ukrajinská metropola, ako aj ďalších desať oblastí Ukrajiny, čelili mohutnej vlne dronových útokov aj v noci na stredu. O život pri nich prišlo najmenej šesť ľudí, z toho dvaja v Kyjeve. Najväčšie odsúdenie vyvolal útok, pri ktorom bola v meste Charkov na východe Ukrajiny zasiahnutá súkromná materská škola. Deti boli v čase tohto útoku v kryte, ale mnohé utrpeli šok.
Dronovým útokom bolo v noci na štvrtok vystavené aj Rusko. Gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz informoval, že jeden z dronov zaútočil na civilné vozidlo. O život prišla jeho vodička.
