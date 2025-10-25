Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kyjev bol v sobotu opäť vystavený útokom Ruska, hlásia 8 ranených

Hasiči zasahujú v obytnej budove, ktorú zasiahol útok ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev v skorých ranných hodinách. Foto: TASR/AP

Útok prichádza v čase, keď západní spojenci Kyjeva stupňujú tlak na Rusko a vojna vstupuje do svojej štvrtej zimy.

Kyjev 25. októbra (TASR) - Ruská armáda v sobotu podnikla raketové a dronové útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pričom poškodila budovy a domy vo viacerých štvrtiach a zranila najmenej osem ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Výbuchy v hlavnom meste. Mesto je pod balistickým útokom,“ uviedol primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram.

V hlavnom meste je momentálne 8 ľudí zranených,“ napísal Kličko v samostatnom príspevku a dodal, že traja z nich museli byť hospitalizovaní. Uviedol ďalej, že neobytné budovy v Desňanskom a Darnyckom rajóne zachvátili „rozsiahle požiare“.

Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že k škodám došlo aj v Dniprovskom rajóne, odkiaľ hlásia bližšie nešpecifikovaný počet zranených.

Britský premiér Keir Starmer v piatok vyzval spojencov, aby posilnili vybavenie Ukrajiny raketami dlhého doletu, deň po tom, čo lídri EÚ podnikli kroky smerom k financovaniu ukrajinskej obrany na ďalšie dva roky.

Spojené štáty a Európska únia tento týždeň oznámili aj nové sankcie voči energetickým spoločnostiam Ruska, ktorých cieľom je ochromiť jeho vojnové hospodárstvo.
