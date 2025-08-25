Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Zahraničie

Kyjev bude reagovať na iniciatívu zakázať vlajku banderovcov

.
Ukrajinské vlajky vejú pri pamätníku nezávislosti na Námestí nezávislosti v Kyjeve v nedeľu 24. augusta 205. Foto: TASR/AP

Kyjev a Varšava majú na vodcu ukrajinských separatistov Stepana Banderu výrazne rozdielne pohľady. Kyjev ho často prezentuje ako symbolickú postavu v boji proti ruským boľševikom.

Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Ukrajinská vláda bude reagovať, ak poľský parlament prijme zákon, ktorý by zakázal používanie čierno-červenej vlajky spájanej s ukrajinskými nacionalistickými hnutiami UPA a OUN-B (tzv. banderovcami), zodpovednými za protipoľské zločiny v oblasti Volyň. Legislatívnu iniciatívu na jej zákaz v pondelok oznámil poľský prezident Karol Nawrocki. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP a portálu Ukrajinska Pravda.

Aby sme eliminovali ruskú propagandu a nastolili poľsko-ukrajinské vzťahy založené na skutočnom partnerstve, vzájomnom rešpektovaní a vzájomnej citlivosti, domnievam sa, že do návrhu zákona by sme mali zahrnúť jasný slogan ‚stop banderizmu’ a symbol banderovcov v trestnom zákonníku prirovnať k symbolom zodpovedajúcim nemeckému národnému socializmu, bežne známemu ako nacizmus, a sovietskemu komunizmu,“ vysvetlil Nawrocki.

Zdroj Ukrajinskej Pravdy z prostredia ukrajinskej diplomacie uviedol, že vzniknutú situáciu analyzujú. Predstaviteľ uviedol, že Kyjev je vďačný Varšave za všetky doterajšie rozhodnutia v prospech ukrajinských občanov a verí, že ich práva budú rešpektované rovnako ako v ostatných krajinách EÚ.

Akékoľvek spolitizované rozhodnutia, ktoré by stotožňovali ukrajinské symboly s nacistickými a komunistickými, by mohli vyvolať nárast negatívnych nálad v ukrajinskej spoločnosti a vyžadovali by si reakciu zo strany Ukrajiny,“ zdôraznil zdroj.

PAP pripomína, že Kyjev a Varšava majú na vodcu ukrajinských separatistov Stepana Banderu výrazne rozdielne pohľady. Kyjev ho často prezentuje ako symbolickú postavu v boji proti ruským boľševikom. Naopak, Varšava ho považuje za zodpovedného za masové vyvražďovanie Poliakov počas druhej svetovej vojny.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb