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Kyjev čelil raketovému útoku, uviedol starosta Kličko

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Na snímke Kyjev. Foto: TASR/AP

Reportéri agentúry AFP na mieste uviedli, že počuli asi desať explózií za sebou.

Autor TASR
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Kyjev 1. augusta (TASR) - V Kyjeve bolo počuť v sobotu skoro ráno výbuchy, pričom starosta mesta Vitalij Kličko oznámil, že ukrajinská metropola sa stala terčom raketového útoku. Podľa starostu pri údere zahynuli najmenej traja ľudia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Výbuchy v meste. Kyjev čelí útoku balistickými raketami. Zostaňte v úkrytoch!“ vyhlásil Kličko. Reportéri agentúry AFP na mieste uviedli, že počuli asi desať explózií za sebou.

„Podľa predbežných informácií zahynuli v hlavnom meste tri osoby. Päť obyvateľov Kyjeva utrpelo zranenia. Záchranári hospitalizovali všetkých zranených,“ napísal Kličko na platforme Telegram.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Kyjev a Moskva zintenzívňujú vzájomné útoky na veľké vzdialenosti, keďže diplomatické snahy pod vedením USA o ukončenie vojny uviazli.

Zelenskyj po stretnutí uviedol, že Trump súhlasil s udelením licencie pre Ukrajinu na výrobu rakiet Patriot. Šéf Bieleho domu však povedal len to, že lídri spolu „hovorili o mnohých veciach“ a stretnutie označil za „veľmi dobré“.
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