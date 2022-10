Kyjev: Červený kríž nerobí nič na ochranu ukrajinských zajatcov

Kyjev 18. októbra (TASR) - Ukrajina v utorok obvinila Červený kríž z nečinnosti v súvislosti s ukrajinskými zajatcami držanými ruskou armádou. Červený kríž podľa Kyjeva nekontroluje podmienky, v akých sú títo vojaci a civilisti držaní, a tak tam dochádza k mučeniu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Vidíme to pri každej výmene zajatcov – nečinnosť Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) vedie k tomu, že naši vojnoví zajatci a civilní rukojemníci sú dennodenne mučení hladom a elektrošokmi," uviedol vo vyhlásení prezidentskej kancelárie komisár Ukrajiny pre ľudské práva Dmytro Lubinec.



O situácii ukrajinských zajatcov sa diskutovalo predovšetkým po tom, čo desiatky z nich zahynuli v dôsledku júlového zbombardovania zajateckého tábora Olenivka. OSN upozornila na nevyhovujúce hygienické podmienky v tábore a infekčné choroby šíriace sa medzi zajatcami.



Vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak v utorok vyzval Červený kríž, aby vynaložil väčšie úsilie dostať sa k zajatcom v Olenivke.



"Nevidíme, že by Medzinárodný výbor Červeného kríža niečo robil na ochranu našich zajatcov," zdôraznil Jermak.



Hovorca MVČK Ewan Watson minulý týždeň vyhlásil, že organizácia sa snaží dostať do Olenivky, čaká však na bezpečnostné záruky pre svojich pracovníkov.