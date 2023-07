Kyjev chce 300 obrnených vozidiel a 80 stíhačiek F-16

Kyjev 19. júla (TASR) - Ukrajinská armáda potrebuje ďalších až 300 obrnených vozidiel a 80 stíhačiek F-16, aby mohla zrýchliť protiofenzívu zameranú na vytlačenie ruských síl z ich opevnených pozícií na juhu a východe Ukrajiny. V stredu to v Kyjeve pre tlačovú agentúru AFP povedal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak, informuje TASR.



"Samozrejme, potrebujeme ďalšie obrnené vozidlá – predovšetkým 200 až 300 tankov," povedal Podoľak. A dodal: "Potrebujeme 60 až 80 lietadiel F-16, aby sme mohli dobre zatvoriť vzdušný priestor, najmä v oblasti blízko frontu."



Podoľak tiež povedal, že ukrajinská protiofenzíva, spustená minulý mesiac s cieľom znovu dobyť územia ovládané Ruskom, bude tvrdá a zdrvujúca. Podľa AFP sa však zdá, že päť týždňov po začiatku dlho očakávanej operácie Kyjeva je väčšina frontu zamrznutá.



Podoľak pripustil, že postup je pomalší. "Táto operácia bude nepochybne celkovo ťažká, dlhá a bude si vyžadovať veľa času," upozornil.



Prezidentský poradca tiež informoval, že Kyjev sa snaží vytvoriť spoločnú vojenskú hliadku čiernomorských krajín, aby mohol pokračovať vo vývoze obilia z ukrajinských prístavov aj po tom, čo Rusko odstúpilo od dohody zaisťujúcej bezpečnú plavbu lodí s nákladom obilia cez Čierne more.



Poradca Zelenského to oznámil dva dni po tom, čo Moskva odstúpila od obilnej dohody a čo Rusko dve noci po sebe ostreľovalo infraštruktúru v ukrajinskom čiernomorskom prístave Odesa.



"Rokovania prebiehajú na všetkých úrovniach. OSN by mala dostať nový mandát na vytvorenie vojenskej hliadky, ktorá by pozostávala z krajín tohto regiónu, napríklad z Turecka, Bulharska alebo aj ďalších štátov," vysvetlil Podoľak.



Medzičasom Rusko varovalo, že od štvrtka bude považovať všetky lode v Čiernom mori smerujúce do ukrajinských prístavov za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu, a teda nepriateľské plavidlá.



O situácii na bojisku Podoľak povedal, že protiofenzíva Kyjeva je ťažká z dôvodu husto zamínovaného územia a pre logistické problémy, napríklad aj s dodávkami zbraní. Podľa neho sa však počet ofenzívnych operácií podnikaných ukrajinskou armádou postupne zvyšuje, pričom na front ešte neposlala všetky brigády pripravené pre protiofenzívu.



Zelenského poradca zdôraznil, že akýkoľvek kompromis s Ruskom o ukončení vojny by "zničil" štátnu suverenitu Ukrajiny a že Moskva "nenávidí" Ukrajinu a snaží sa znovu vytvoriť Sovietsky zväz.