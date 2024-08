Kyjev chce, aby sa ďalší mierový summit konal na globálnom Juhu

Kyjev 27. augusta (TASR) - Úrad ukrajinského prezidenta v utorok vyhlásil, že chce, aby sa ďalší mierový summit zameraný na ukončenie konfliktu na Ukrajine konal v niektorej z krajín globálneho Juhu. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Lídri a najvyšší predstavitelia z viac ako 90 štátov sa v júni zišli vo Švajčiarsku na prvom summite organizovanom Ukrajinou, ktorý sa však konal bez účasti Ruska a Číny.



"Chceli by sme, aby sa druhý summit konal v jednej z krajín globálneho Juhu," povedal na fóre v Kyjeve Andrij Jermak, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Výraz "globálny Juh" označuje niekoľko krajín a blokov mimo Európy a Severnej Ameriky, ktorých zahraničnopolitické záujmy nie sú úplne v súlade ani s Kyjevom, ani s Moskvou.



Rusko bolo z prvého summitu vylúčené, ale Ukrajina vyjadrila nádej, že Moskva by sa mohla zúčastniť na druhom kole rokovaní. "Ak sa ruskí predstavitelia budú chcieť zúčastniť na druhom summite, tak určite prídu," povedal v utorok Zelenskyj.



Akýkoľvek diplomatický prelom sa však zdá byť nedosiahnuteľný, keďže Kremeľ po ukrajinskej protiofenzíve v ruskej Kurskej oblasti vyhlásil, že s Ukrajinou "nebude hovoriť".



Ešte pred týmto vpádom Kremeľ trval na tom, že akákoľvek mierová dohoda bude musieť prinútiť Kyjev vzdať sa územia, ktoré Moskva považuje za svoje, čo je pre Ukrajinu neprijateľná podmienka.



Oznámenie Kyjeva prichádza niekoľko dní po návšteve indického premiéra Naréndru Módího v Kyjeve, kde sa vyslovil za mier.



"Módí dal úplne jasne najavo, že India nikdy nepodporí žiadny plán, žiadny návrh, ktorý by zahŕňal akýkoľvek kompromis týkajúci sa územnej celistvosti Ukrajiny," povedal Jermak. India je presvedčená, že Moskva by sa mala zapojiť do diplomatického úsilia.



Módí predtým počas návštevy Moskvy hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a "zdôraznil svoj záujem prispieť k možnému politickému a diplomatickému urovnaniu situácie okolo Ukrajiny", uviedol v utorok Kremeľ.



Okrem Módího sa Zelenskyj stretol s viacerými lídrami krajín globálneho Juhu vrátane prezidenta Juhoafrickej republiky (JAR) Cyrila Ramaphosu.



Čaká ho ešte stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý sa stal kľúčovým politickým a hospodárskym partnerom Moskvy od jej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.