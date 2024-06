Kyjev chce časť stíhačiek F-16 nechať v zahraničí pre hroziace útoky

Kyjev 10. júna (TASR) - Ukrajinská armáda si možno niektoré stíhačky F-16, ktoré získa západných spojencov, ponechá na zahraničných základniach, aby ich ochránila pred ruskými útokmi. Uviedol to v pondelok vysokopostavený predstaviteľ ukrajinských vzdušných síl Serhij Holubcov, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Belgicko, Dánsko, Holandsko a Nórsko sa zaviazali, že Ukrajine poskytnú viac ako 60 stíhačiek F-16 americkej výroby, aby jej pomohli odraziť ruské útoky. Ukrajinskú piloti v súčasnosti podstupujú výcvik na obsluhu týchto stíhačiek, z ktorých prvé by Kyjev mohol mať k dispozícii koncom tohto roka.



Holubcov v rozhovore pre Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) povedal, že niekoľko stíhačiek F-16 "bude skladovaných na bezpečných leteckých základniach mimo Ukrajiny", aby boli ochránené pred útokmi. Dodal, že tieto stíhačky by mohli slúžiť ako náhrada za poškodené lietadlá počas ich opráv, ako aj na výcvik ukrajinských pilotov v zahraničí.



"Takto môžeme mať v operačnej flotile vždy určitý počet lietadiel, ktorý zodpovedá počtu pilotov, ktorých máme... Ak bude viac pilotov, bude na Ukrajine aj viac lietadiel," vysvetlil Holubcov.



Ruský prezident Vladimir Putin vlani upozornil, že Moskva môže zvážiť útoky na vojenské základne v krajinách NATO, ak sa na nich budú nachádzať stíhačky používané na Ukrajine.



"Ak budú umiestnené na leteckých základniach mimo ukrajinských hraníc a používané v boji, budeme musieť zistiť, ako a kde zasiahnuť prostriedky používané v boji proti nám... Predstavuje to vážne nebezpečenstvo bližšieho zatiahnutia NATO do konfliktu," povedal Putin.



Podobne sa v pondelok vyjadril aj predseda obranného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov. Stíhačky F-16 a letecké základne mimo Ukrajiny by podľa neho boli pre Moskvu legitímnym cieľom, ak sa zúčastnia na bojových operáciách proti ruským silám, informovala agentúra Reuters.



Holubcov uviedol, že stíhačky F-16 pomôžu chrániť frontovú líniu a pohraničné oblasti pred ruskými kĺzavými bombami, ktoré zhadzujú lietadlá mimo dosahu ukrajinskej protivzdušnej obrany.