NATO označilo rétoriku Moskvy ohľadom jadrových zbraní za nebezpečnú

Kyjev 26. marca (TASR) - Ukrajina žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti so sobotným oznámením Ruska, že v Bielorusku umiestni taktické jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ukrajina očakáva od Spojeného kráľovstva, Číny, Spojených štátov a Francúzska účinné opatrenia proti jadrovému vydieraniu zo strany Kremľa... Žiadame, aby sa na tento účel okamžite zvolalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN," uviedlo v nedeľu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko už v Bielorusku rozmiestnilo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane. Rusko podľa jeho slov touto dohodou neporušuje prísľuby o nešírení jadrových zbraní. Putin pritom poukázal na to, že USA tiež rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov.



NATO v nedeľu označilo rétoriku Moskvy týkajúcu sa jadrových zbraní za "nebezpečnú a nezodpovednú". Hovorca Aliancie uviedol, že NATO "situáciu pozorne sleduje". Dodal však, že Aliancia dosiaľ nezaznamenala nijaké zmeny v ruskom postoji k jadrovým zbraniam, ktoré by ju viedli k "úprave jej vlastného" postoja.



Zároveň označil za "zavádzajúce" ruské zmienky o tom, že samotné NATO rozširuje svoje jadrové zbrane. Krajiny "NATO konajú s plným rešpektom k svojich medzinárodným záväzkom," povedal. Naopak zdôraznil, že "Rusko sústavne porušuje svoje záväzky v oblasti kontroly zbrojenia, naposledy pozastavením svojej účasti na novej zmluve START."