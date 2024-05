Kyjev chce zvýšiť objem plynu v zásobníkoch pre európske firmy o 60 %

Kyjev 1. mája (TASR) - Ukrajina dúfa, že sa jej podarí počas nadchádzajúcej zimy uskladniť vo svojich podzemných zásobníkoch približne 4 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu v prospech európskych podnikov a obchodníkov. Ak by sa jej tieto plány podarilo naplniť, objem uskladneného plynu európskych firiem tak zvýši o 60 %. Uviedol to v stredu šéf ukrajinskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz Olexij Černyšov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajina sa snaží uskladniť čo najväčší objem plynu zahraničných firiem vo svojich zásobníkoch. Na jednej strane to pre krajinu znamená viac financií do štátnej pokladnice a na druhej väčšiu flexibilitu Európy v oblasti dovozu energií potom, ako európske štáty výrazne obmedzili dovoz ruského plynu po útoku Moskvy na Ukrajinu.



Černyšov pre agentúru Reuters povedal, že Rusko zaútočilo na infraštruktúru Naftogazu od marca tohto roka päťkrát. Bol to prvý takýto útok od začiatku vojny vo februári 2022. Zároveň dodal, že aj keď podzemné zásobníky plynu poškodené neboli, Naftogaz pracuje na lepšom zabezpečení infraštruktúry, keďže nadzemné čerpacie zariadenia sú vo väčšom ohrození.



Podzemné zásobníky plynu, ktoré sa nachádzajú najmä na západe Ukrajiny, majú skladovaciu kapacitu 31 miliárd m3. To stačí na pokrytie ukrajinských potrieb na jeden rok a zároveň na uskladnenie určitého objemu európskeho plynu.



Černyšov uviedol, že zahraniční obchodníci začali v minulých rokoch opäť uskladňovať plyn v ukrajinských zásobníkoch, aj keď objem je zatiaľ malý. Očakáva však, že v ďalších mesiacoch sa vzhľadom na blížiacu sa zimnú vykurovaciu sezónu bude tento objem zvyšovať.



Aký objem plynu si na Ukrajine zahraničné firmy zatiaľ uskladnili, šéf Naftogazu neuviedol. Nespomenul ani firmy, ktoré tak urobili. Ukrajinské zásobníky zvyčajne využívajú susedné krajiny, predstavitelia Naftogazu sa však už obrátili aj na firmy zo vzdialenejších štátov, napríklad z Francúzska.



Rusko zatiaľ pokračuje v dodávkach zvyšného objemu plynu do Európy cez územie Ukrajiny, platnosť tranzitnej dohody však koncom tohto roka vyprší. Kyjev medzičasom oznámil, že neplánuje zmluvu o tranzite ruského plynu predĺžiť.