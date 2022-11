Kyjev: Do Ruska bolo unesených najmenej 11.000 ukrajinských detí

Kyjev 15. novembra (TASR) - Ukrajina hľadá medzinárodnú pomoc pri vrátení tisícok detí, ktoré boli na základe tvrdení Kyjeva unesené do Ruska. Ide o najmenej 11.000 detí, ktorých mená sú známe, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas pravidelného videopríhovoru v noci na utorok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Sú to však len tie (deti), o ktorých vieme. V skutočnosti ich bolo unesených viac," podotkol.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta v Kyjeve Andrij Jermak v pondelok v súvislosti s touto otázkou vystúpil na veľkej online konferencii, na ktorej sa zúčastnil aj generálny tajomník OSN António Guterres i veľvyslanci krajín skupiny G20, ktorá sa v súčasnosti stretáva na výročnom summite v Indonézii.



"Naším cieľom je zastaviť násilné únosy alebo deportácie detí z Ukrajiny do Ruskej federácie," povedal Jermak. Musí sa podniknúť všetko pre to, aby sa tieto deti vrátili späť a opätovne sa zjednotili so svojimi rodinami.



Ruská armáda i ruské úrady potvrdzujú, že deti z Ukrajiny sú prevážané do Ruska, píše DPA. Tvrdia pritom, že deti sú prevážané do bezpečia z bojových zón či prišli do Ruska na liečenie alebo zotavenie. Objavili sa pritom aj správy, že ukrajinské deti sú v Rusku ponúkané na adopciu.