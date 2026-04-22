Kyjev dúfa, že postoj Bulharska ostane konzistentný v podpore Ukrajiny

Ukrajinskí minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajina podľa slov ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu dúfa, že postoj Bulharska zostane konzistentný v podpore Kyjeva na mnohých úrovniach, od územnej celistvosti až po jej členstvo v Európskej únii. Vyjadril sa tak po tom, čo vo víkendových parlamentných voľbách v Bulharsku zvíťazila strana Rumena Radeva, ktorý je kritikom EÚ a propagátorom obnovenia vzťahov s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Pokiaľ ide o Bulharsko, chceme vychádzať z predpokladu, že dobré susedské vzťahy budú pokračovať,“ uviedol Sybiha novinárom.

AFP konštatuje, že víťazstvo Radeva vyvolalo obavy, že by mohol „nahradiť“ odchádzajúceho maďarského premiéra Viktora Orbána v otázke poskytovania podpory Ukrajine zo strany EÚ.

Radev, ktorý bol prezidentom deväť rokov a v januári z tejto funkcie odstúpil, sa v minulosti staval kriticky aj k dodávkam zbraní Ukrajine a varoval pred eskaláciou konfliktu rozpútaného Ruskom. Jeho postoje opakovane vyvolali napätie medzi Sofiou a niektorými partnermi v EÚ. Exprezident však povedal, že by nepoužil veto svojej krajiny na zablokovanie rozhodnutí eurobloku.

Kyjev dúfa, že prehra Orbána umožní uvoľnenie úveru pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a uvalenie tvrdších sankcií proti Rusku.

Moskva privítala víťazstvo Radeva, pričom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárov povedal, že sa na jeho snahu o uvoľnenie napätých vzťahov s Ruskom pozerá „priaznivo“.
