Kyjev hlási návrat žoldnierov z Vagnerovej skupiny na východ Ukrajiny

Kyjev 27. septembra (TASR) - Ruskí žoldnieri z Vagnerovej skupiny sú znovu aktívni na východe Ukrajiny, uviedol v stredu v oznámení pre médiá hovorca východného krídla ukrajinských síl Iľľa Jevlaš. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Po neúspešnej vzbure vagnerovcov proti vedeniu ruskej armády a po smrti ich šéfa Jevgenija Prigožina pri leteckej havárii sa žoldnieri presunuli do Bieloruska. Následne niektorí odišli do Afriky, ďalší podpísali nové zmluvy s ruským ministerstvom obrany a znova sa zúčastňujú na bojových operáciách na východe Ukrajiny.



Médiá už predtým informovali, že vagnerovskí žoldnieri sa zapájajú do bojov okolo mesta Bachmut.



Podľa ukrajinskej pohraničnej stráže je v Bielorusku už iba okolo 500 z približne 6000 ruských vagnerovských žoldnierov, ktorí sa do tejto krajiny presunuli.



Muži, ktorí sa teraz vrátili na bojiská na Ukrajine, však podľa Kyjeva nepredstavujú veľkú hrozbu.



Od leteckej havárie, pri ktorej zahynul šéf Vagnerovej skupiny Prigožin, je táto žoldnierska organizácia bez vodcu.