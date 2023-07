Kyjev hlási útok na Čonharský most i postup pri Bachmute

Kyjev 30. júla (TASR) - Ukrajina v rámci svojej protiofenzívy uskutočnila úspešný útok na most spájajúci Moskvou anektovaný Krymský polostrov a postúpila pri východoukrajinskom meste Bachmut, informuje v sobotu TASR na základe správy agentúry DPA.



V sobotňajších ranných hodinách útočili ukrajinské ozbrojené sily podľa Kyjeva na most Čonhar spájajúci Krym s pevninskou Chersonskou oblasťou. Most zostal po útoku poškodený, uviedlo oddelenie ukrajinskej armády pre strategickú komunikáciu.



Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo predtým tiež informoval o ukrajinskom raketovom útoku na tamojšiu železnicu, tvrdil však, že všetkých 12 rakiet bolo zneškodnených. Agentúra DPA pripomína, že tieto tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.



Čonharský most, ktorý je okrem iného významnou zásobovacou trasou pre ruskú armádu, bol v dôsledku ukrajinského útoku poškodený už v júni.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová na platforme Telegram v sobotu napísala, že ukrajinské sily "postupne, ale isto" postupovali v smere na mestá Melitopol a Berďansk. Zároveň informovala, že ukrajinská armáda zaznamenala v sobotu postup aj na "južnom okraji okolo Bachmutu" v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Ruské jednotky dobyli Bahchmut po mimoriadne ťažkých bojoch pred niekoľkými mesiacmi, píše DPA. V sobotu navštívil vojakov na frontovej línii pri Bachmute aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.