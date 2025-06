Kyjev hlási zničenie vlaku s palivom pre ruské sily v Záporoží

Kyjev 22. júna (TASR) - Ukrajinské sily vykonali úspešnú operáciu, ktorej cieľom bolo prerušiť dodávky paliva ruským okupačným silám na juhovýchode Ukrajiny, oznámila v nedeľu vojenská rozviedka HUR. Napísala o tom agentúra DPA, podľa ktorej nebolo možné tieto informácie nezávisle overiť.



Operácia sa odohrala na železničnom úseku medzi dedinami Levadne a Moločansk v Záporožskej oblasti. Členovia špeciálnej jednotky HUR Kabul 9 tam podľa vyhlásenia dronmi zaútočili na nákladný vlak.



Cieľom útoku sa stali cisterny s palivom určeným pre ruské sily. Vozne vlaku boli zasiahnuté „jeden po druhom ako na bowlingovej dráhe“, napísala HUR na platforme Telegram s tým, že k oblohe stúpali čierne stĺpy dymu a ohňa.



Ruským železničiarom sa podľa Kyjeva podarilo dostať časť vlaku do bezpečia tak, že ho pomocou lokomotívy odtiahli smerom k mestu Melitopol, ktoré padlo do rúk ruských jednotiek v prvých týždňoch ich invázie na Ukrajinu v roku 2022.



Incidenty na železnici hlásili pred niekoľkými týždňami aj z Ruska. V dôsledku explózie výbušného zariadenia umiestneného pod koľajnicami sa začiatkom júna v Belgorodskej oblasti vykoľajila lokomotíva. Vyhodené do vzduchu boli predtým ďalšie dva mosty v dvoch iných ruských oblastiach susediacich s Ukrajinou - Brianskej a Kurskej.