Kyjev hrozí, že zničí všetkých, čo prídu na Ukrajinu so zbraňou v ruke

Kyjev 22. septembra (TASR) - Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj v stredu vyhlásil, že ukrajinská armáda bude "ničiť" ruských vojakov, a to bez ohľadu na to, či boli nasadení dobrovoľne alebo ako súčasť novej mobilizácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Neexistuje vyhlásenie armády či politického vedenia agresorskej krajiny, ktoré dokáže ovplyvniť našu ochotu bojovať za našu slobodu," napísal Zalužnyj na sociálnej sieti Facebook. "Zničíme každého, kto príde do našej krajiny so zbraňami - či už dobrovoľne alebo v rámci mobilizácie," uviedol.



Ruský prezident Vladimir Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch oblastiach na Ukrajine o ich pričlenení sa k Rusku. Minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov. Putin taktiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".