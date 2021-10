Kyjev končí so zákazom odvetnej paľby po ostreľovaní separatistami

Kyjev 6. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda môže teraz v prípade odvety ostreľovať pozície jednotiek samozvaných proruských republík v Donbase podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho súhlasu z Kyjeva. Informovala o tom v utorok agentúra DPA, podľa ktorej ide o odklon od dohody o prímerí.



Vyhlásenie v tomto zmysle urobil veliteľ operácie spoločných síl ukrajinskej armády Olexandr Pavľuk na stretnutí s delegáciou estónskych vládnych predstaviteľov, ktorá navštívila lokalitu Zolote v Luhanskej oblasti, napísal web Strana.ua.



Časovo neobmedzené prímerie bolo v Donbase na východe Ukrajiny vyhlásené 27. júla 2020. V rámci trojstrannej kontaktnej skupiny ho schválili zástupcovia Ukrajiny, Ruska a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Podľa dosiahnutých dohôd mohli vojaci oboch strán opätovať paľbu iba vo výnimočných prípadoch a aj to so súhlasom najvyššieho vojenského velenia. Výsledkom bolo, že na niekoľko týždňov výrazne klesol počet prípadov porušenia prímeria. Momentálne sa však prímerie opäť nerešpektuje, pričom k prestrelkám dochádza prakticky každý deň.



Potvrdil to aj Pavľuk, keď podľa DPA deklaroval, že "jasne vidíme pokusy nepriateľa, ktorý nás chce prinútiť, aby sme sa vrátili k provokáciám".



Spresnil, že ukrajinské vládne jednotky nemajú "žiadny zákaz týkajúci sa spustenia paľby. Každý veliteľ na mieste prijíma také rozhodnutia, aby chránil životy svojich podriadených".



S podobným vyhlásením prišiel koncom septembra aj hlavný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj, ktorý osobitnou smernicou odstránil všetky obmedzenia pre odvetnú paľbu platné pre ukrajinskú armádu v zóne konfliktu a umožnil ukrajinským jednotkám použiť všetky dostupné zbrane, dodala DPA.