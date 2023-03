Kyjev: Kremeľ vzal Bielorusko za jadrového rukojemníka

Kyjev 26. marca (TASR) - Kyjev v nedeľu oznámil, že Rusko drží Minsk ako jadrového rukojemníka. Reagoval tým na sobotňajšie oznámenie ruského prezidenta Vladimira Putina o dohode o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Putinovo vyhlásenie o umiestnení taktických jadrových zbraní v Bielorusku je krok smerom k vnútornému narušeniu stability tejto krajiny," napísal na Twitteri tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov. Takisto to podľa jeho slov v bieloruskej spoločnosti maximalizuje úroveň negatívneho vnímania i verejného odmietania Ruska a Putina. "Kremeľ vzal Bielorusko za jadrového rukojemníka," dodal.



Putin v sobotu oznámil, že Rusko uzavrelo so susedným Bieloruskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve rozmiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území.



Putin tiež povedal, že Rusko už v Bielorusku rozmiestnilo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane.



Dohodou Ruska podľa šéfa Kremľa neporušuje dohody o nešírení jadrových zbraní. Putin pritom poukázal na to, že Spojené štáty tiež rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov.