Kyjev kritizuje deportácie Ukrajincov z oblastí okupovaných Ruskom

Kyjev 3. novembra (TASR) - Kyjev vo štvrtok odsúdil "násilné masové premiestňovanie" ukrajinských občanov žijúcich v oblastiach okupovaných Ruskom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ruská okupačná správa začala s násilným masovým premiestňovaním obyvateľov na ľavom brehu (rieky Dneper) v Chersonskej oblasti... na dočasne okupovaný Krym alebo do Ruska," uviedlo vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



"Podobné deportácie sú tiež zo strany Ruska vykonávané v Záporožskej, Luhanskej a Doneckej oblasti, ako aj na Kryme," dodalo ministerstvo.



Ruská okupačná správa v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti v utorok ohlásila ďalšie "evakuácie" ľudí pozdĺž ľavého brehu rieky Dneper. Moskvou dosadený chersonský gubernátor Vladimir Saľdo uviedol, že ľudí premiestňuje ďalej do vnútra oblasti alebo do Ruska v dôsledku hrozby "rozsiahleho raketového útoku".



Kyjev však vo štvrtok zopakoval, že tento krok vníma ako "deportáciu". Údajne ju sprevádza "rabovanie priemyselných, infraštruktúrnych, kultúrnych, vzdelávacích a zdravotníckych inštitúcií, ako i súkromných príbytkov ruskými okupantmi" na juhu, cituje AFP.



Moskvou dosadené úrady v Chersone minulý týždeň uviedli, že svoje domovy v pravobrežnej oblasti Dnepra opustilo 70.000 civilistov.



Jednotky Kyjeva sa pripravujú na ťažký boj o opätovné ovládnutie oblastného hlavného mesta Cherson a okolitých území na pravom brehu Dnepra. Mesto, ktoré malo pred inváziou zhruba 288.000 obyvateľov, bolo jedno z prvých, ktoré padli do rúk Moskvy po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin poslal na Ukrajinu svojich vojakov. Jeho opätovné ovládnutie by pre Kyjev znamenalo prelomový míľnik.