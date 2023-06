Kyjev má dôkazy,že na deportácii detí z Ukrajiny sa podieľa Bielorusko

Kyjev/Londýn 1. júna (TASR) - Ukrajina má dôkazy, že na deportáciách ukrajinských detí, rukojemníkov z radov civilistov i vojnových zajatcov sa priamo podieľajú aj bieloruské orgány. Na brífingu v Kyjeve to v stredu vyhlásil komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec.



S odvolaním sa na agentúru Ukrinform o tom informovala britská TV stanica Sky News. Aj podľa tlačovej agentúry Reuters ukrajinská generálna prokuratúra v súčasnosti vyšetruje možnú úlohu Bieloruska v nezákonnom transfere ukrajinských detí z území okupovaných Ruskom.



V správe exilových členov bieloruskej opozície sa tvrdí, že do rekreačných táborov a sanatórií v Bielorusku bolo proti svojej vôli odvezených 2150 ukrajinských detí vrátane sirôt vo veku od šesť do 15 rokov.



Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin v stredu informoval, že od rozpútania vojny voči Ukrajine Rusko z jej územia nezákonne odviedlo takmer 20.000 detí, informovala BBC s tým, že Kostin to oznámil na tlačovej konferencii v predvečer Medzinárodného dňa detí.



K svojim rodinám na Ukrajinu sa doteraz vrátilo len 371 z nich.



Ukrajinská detská ombudsmanka Daria Herasymčuková uviedla, že keďže časť Ukrajiny je pod ruskou okupáciou a kyjevské úrady tam nemajú prístup, unesených môže byť niekoľko stoviek tisíc detí.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského štát nemá informácie o 180.000 ukrajinských deťoch, ktoré boli na Ruskom okupovanom území.



Podľa Kostina sa v súčasnosti vyšetruje viac ako 2900 trestných činov spáchaných ruskou armádou na deťoch.



V statuse zverejnenom generálnou prokuratúrou na platforme Telegram sa tiež uvádza, že vo vojne rozpútanej Ruskom zahynulo najmenej 483 detí a 989 ich bolo zranených.



Táto bilancia však nezahŕňa väčšinu detí zabitých alebo zranených v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol a na ďalších územiach, ktoré v súčasnosti okupujú ruské jednotky.



Budúcnosť Ukrajiny musí nevyhnutne zahŕňať návrat všetkých ukrajinských detí domov, uviedol Kostin s tým, že Ukrajina v záujme toho spolupracuje s justičnými orgánmi v zahraničí. Zdôraznil súčasne "nevyhnutnosť trestu pre všetkých, ktorí spáchali zločiny na deťoch".



Ombudsman Lubinec pripomenul, že "Rusko unáša ukrajinské deti od roku 2015. Nikto nevie, kde tieto deti sú a čo sa s nimi stalo". Dodal, že presuny detí z jednej etnickej skupiny do druhej sa označujú za genocídu.



Medzinárodný trestný súd vydal 17. marca zatykač na prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Obaja sú podozriví z nezákonnej deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny do Ruska.



Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo 27. apríla rezolúciu, v ktorej deportáciu ukrajinských detí označilo za genocídu.