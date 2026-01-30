< sekcia Zahraničie
Kyjev na riešení problému s ruskými dronmi spolupracuje so SpaceX
Nad ukrajinskými mestami sa nečakane objavilo niekoľko ruských dronov, o ktorých sa pôvodne predpokladalo, že ich možno ovládať priamo cez internetové pripojenie, ktoré poskytuje spoločnosť SpaceX.
Autor TASR
Kyjev 30. januára (TASR) - Ukrajinské ministerstvo obrany kontaktovalo americkú spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska po správach o ruských dronoch vybavených satelitným pripojením Starlink. Uviedol to vo štvrtok šéf ukrajinského rezortu obrany Mychajlo Fedorov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Som vďačný prezidentke SpaceX Gwynne Shotwellovej a najmä Elonovi Muskovi za rýchlu reakciu a začatie prác na riešení (tohto) problému,“ napísal Fedorov na v príspevku na platforme Telegram.
Nad ukrajinskými mestami sa totiž nečakane objavilo niekoľko ruských dronov, o ktorých sa pôvodne predpokladalo, že ich možno ovládať priamo cez internetové pripojenie, ktoré poskytuje spoločnosť SpaceX. Toto pripojenie im umožňuje lietať obzvlášť nízko a približovať sa k cieľom bez povšimnutia zo strany protivzdušnej obrany.
V pondelok takýto dron krúžil niekoľko minút za bieleho dňa nad centrom ukrajinského hlavného mesta Kyjev bez toho, aby sa spustil poplach pred náletom. Mesto s troma miliónmi obyvateľov je vzdialené viac než 180 kilometrov od ruských hraníc a je vybavené modernými západnými systémami protivzdušnej obrany a radarovými systémami, pripomína DPA.
„Západné technológie by mali naďalej pomáhať demokratickému svetu brániť civilné obyvateľstvo a nemali by byť používané na terorizovanie a ničenie mierumilovných miest,“ dodal v príspevku na Telegrame Fedorov. Zároveň poznamenal, že systémy Starlink sa od začiatku vojny stali „mimoriadne dôležitými“ pre odolnosť Ukrajiny, ktorá sa už takmer štyri roky bráni pred ruskou vojenskou inváziou.
