Kyjev: Na Ukrajine zahynulo 44.300 ruských vojakov

Kyjev 18. augusta (TASR) - Už 44.300 ruských vojakov údajne zahynulo na Ukrajine od začiatku ruskej invázie 24. februára. Oznámilo to vo štvrtok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti Twitter, informuje TASR.



Rusko na Ukrajine tiež údajne stratilo 234 lietadiel, 197 vrtuľníkov, takmer 1900 tankov, skoro 4200 obrnených transportérov, viac než 1000 delostreleckých systémov, 265 salvových raketometov a 15 plavidiel.



Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť. Ruská armáda naposledy zverejnila svoje straty na Ukrajine 25. marca. Uvádzala vtedy 1351 mŕtvych a 3825 ranených.



Britský denník The Guardian s odvolaním sa na ruské nezávislé médium Mediazona, ktoré analyzovalo príspevky pozostalých na sociálnych sieťach, správy v miestnych médiách a vyhlásenia miestnych samospráv, píše, že sa takto podarilo potvrdiť približne 5200 obetí z radov ruských vojakov.



Mediazona si tiež všíma, že väčšina mŕtvych vojakov pochádza z chudobných a minoritných oblastí v Rusku, najviac z Dagestanu, Buriatska, Krasnodarského kraja a Baškirska.



"Moskovskú oblasť tam nevidno nikde, Petrohrad tiež nie je vysoko," cituje The Guardian z twitterového účtu analytika Maxa Frasa z Londýna, podľa ktorého hynú disproporčne aj vojaci v tínedžerskom veku.