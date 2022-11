Kyjev na znak podpory navštívilo sedem ministrov zahraničných vecí

Kyjev 28. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska pricestovali v pondelok do Kyjeva na znak podpory Ukrajine. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



"My, ministri zahraničných vecí z Estónska, Fínska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Nórska a Švédska, sme dnes v Kyjeve v plnej solidarite s Ukrajinou. Napriek spŕškam ruských bômb a barbarskej brutalite Ukrajina zvíťazí!" napísal šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis na sociálnej sieti Twitter.



Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto na Twitteri písal o "bezútešnosti vojny" a vyjadril obdiv "odvahe a odhodlaniu" Ukrajincov pri "obrane svojej nezávislosti".



"Ukrajinu budeme naďalej podporovať, kým to bude potrebné. Rusko musí zastaviť svoju útočnú vojnu a stiahnuť sa," napísal Haavisto.



Šéfka nórskej diplomacie Anniken Huitfeldtová zdieľala z návštevy v ukrajinskom hlavnom meste aj fotografie a uviedla, že Nórsko je solidárne s Ukrajinou.



"Späť v Kyjeve. Dnes som späť, aby som vyjadrila nórsku solidaritu s ukrajinským ľudom. Naša podpora Ukrajincom v ich oprávnenom boji za slobodu zostáva pevná," citoval Huitfeldtovú denník The Guardian.