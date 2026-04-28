Kyjev nepredložil dôkazy o kradnutom obilí, tvrdí Izrael
Zelenskyj v utorok uviedol, že ďalšie plavidlo s obilím, ktoré podľa neho ukradlo Rusko, dorazilo do prístavu v Izraeli a pripravuje sa vyložiť tovar.
Autor TASR
Tel Aviv 28. apríla (TASR) - Ukrajina podľa izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara neposkytla Izraelu dôkazy na podporu svojich tvrdení, že židovský štát prijíma dodávky ukrajinského obilia, ktoré „ukradlo“ Rusko z okupovanej poľnohospodárskej pôdy. Saar sa tak vyjadril po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok kritizoval Izrael za to, že údajne prijal takéto dodávky obilia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Jasne odmietame takýto druh twitterowej diplomacie,“ reagoval Saar na tlačovej konferencii na Zelenského tvrdenia zverejneného na sieti X - predtým známej ako Twitter.
Izraelský minister tvrdí, že v utorok hovoril o tejto otázke s izraelským daňovým úradom a poznamenal, že plavidlo s obilím nedorazilo do izraelského prístavu a zatiaľ nepredložilo svoje dokumenty. Podľa jeho slov nie je možné overiť tvrdenia, že záznamy o preprave boli sfalšované.
„Doteraz ukrajinská vláda nepodala žiadosť o právnu pomoc. Poslali tweety... Ani neposkytla dôkazy na podporu svojich tvrdení,“ povedal Saar.
Izrael podľa neho „dodržiava zásady právneho štátu“ a právne kroky musia byť založené na dôkazoch predložených náležitými kanálmi.
„Našim ukrajinským priateľom znova hovoríme: Ak máte akékoľvek dôkazy o krádeži, predložte ich prostredníctvom primeraných kanálov,“ vyhlásil s tým, že Izrael sa nenechá ovplyvniť tlakom verejnosti.
Podľa portálu TOI Saar vyjadril prekvapenie z kritiky zo strany Kyjeva a poznamenal, že Izrael v minulosti podporoval Ukrajinu na medzinárodných fórach a poskytoval jej humanitárnu pomoc počas jej prebiehajúcej vojny s Ruskom.
Zelenskyj v utorok v príspevku na X uviedol, že ďalšie plavidlo s obilím, ktoré podľa neho ukradlo Rusko, dorazilo do prístavu v Izraeli a pripravuje sa vyložiť tovar. Kyjev bude preto reagovať, oznámil. Moskva podľa neho a systematicky berie obilie z okupovanej pôdy a následne ho predáva.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok na X napísal, že Ukrajina si predvolala izraelského veľvyslanca Michaela Brodského pre obvinenia, že Izrael dostáva kradnuté obilie z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny.
„Jasne odmietame takýto druh twitterowej diplomacie,“ reagoval Saar na tlačovej konferencii na Zelenského tvrdenia zverejneného na sieti X - predtým známej ako Twitter.
Izraelský minister tvrdí, že v utorok hovoril o tejto otázke s izraelským daňovým úradom a poznamenal, že plavidlo s obilím nedorazilo do izraelského prístavu a zatiaľ nepredložilo svoje dokumenty. Podľa jeho slov nie je možné overiť tvrdenia, že záznamy o preprave boli sfalšované.
„Doteraz ukrajinská vláda nepodala žiadosť o právnu pomoc. Poslali tweety... Ani neposkytla dôkazy na podporu svojich tvrdení,“ povedal Saar.
Izrael podľa neho „dodržiava zásady právneho štátu“ a právne kroky musia byť založené na dôkazoch predložených náležitými kanálmi.
„Našim ukrajinským priateľom znova hovoríme: Ak máte akékoľvek dôkazy o krádeži, predložte ich prostredníctvom primeraných kanálov,“ vyhlásil s tým, že Izrael sa nenechá ovplyvniť tlakom verejnosti.
Podľa portálu TOI Saar vyjadril prekvapenie z kritiky zo strany Kyjeva a poznamenal, že Izrael v minulosti podporoval Ukrajinu na medzinárodných fórach a poskytoval jej humanitárnu pomoc počas jej prebiehajúcej vojny s Ruskom.
Zelenskyj v utorok v príspevku na X uviedol, že ďalšie plavidlo s obilím, ktoré podľa neho ukradlo Rusko, dorazilo do prístavu v Izraeli a pripravuje sa vyložiť tovar. Kyjev bude preto reagovať, oznámil. Moskva podľa neho a systematicky berie obilie z okupovanej pôdy a následne ho predáva.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v pondelok na X napísal, že Ukrajina si predvolala izraelského veľvyslanca Michaela Brodského pre obvinenia, že Izrael dostáva kradnuté obilie z Ruskom okupovaných častí Ukrajiny.