Kyjev: Niektoré štáty EÚ sa k Ukrajine správajú ako k druhej triede

Kyjev 19. mája (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok kritizoval, že niektoré krajiny Európskej únie "zaobchádzajú s Kyjevom ako s druhou triedou". Vyjadril sa tak po vyhlásení Nemecka, že snahu vojnou ničenej Ukrajiny o vstup do EÚ nemožno urýchliť. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Strategická nejednoznačnosť voči európskej vyhliadke Ukrajiny, praktizovaná niektorými metropolami EÚ v minulých rokoch, zlyhala a musí sa skončiť," napísal Kuleba na Twitteri.



To totiž "iba povzbudilo" ruského prezidenta Vladimira Putina, dodal šéf ukrajinskej diplomacie.



Skritizoval "zaobchádzanie s Ukrajinou ako s druhou triedou", čo "zraňuje city Ukrajincov".



Nemecký kancelár Olaf Scholz predtým vo štvrtok povedal, že v otázke členstva Ukrajiny v EÚ sa nemôžu urobiť "žiadne skratky", a dodal, že výnimka pre Kyjev by bola nespravodlivá voči krajinám západného Balkánu, takisto sa snažiacim o vstup do Únie.



"Prístupový proces nie je záležitosťou niekoľkých mesiacov ani rokov," doplnil Scholz.



Nemecký kancelár však dodal, že Únia musí nájsť "rýchly a pragmatický spôsob", ako pomôcť Kyjevu.



Ukrajina vyzvala na zrýchlené udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ po ničivej invázii Ruska.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež povedal, že môže trvať celé "desaťročia", kým sa Ukrajina stane členom EÚ.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za "nespravodlivé".



"Je to ako stôl, za ktorým sedí celá rodina spoločne, a ste pozvaní, ale nedajú vám stoličku," povedal Zelenskyj francúzskym študentom po Macronových výrokoch.



Zelenskyj podľa svojich slov dúfa, že Ukrajina dostane štatút kandidátskej krajiny v júni. Ukrajina zažila v roku 2014 revolúciu podporujúcu vstup do EÚ, ktorá zosadila vládu podporovanú Moskvou, pripomenul prezident.



Kyjev kritizoval Scholzovu vládu už niekoľkokrát odvtedy, čo Putin poslal ruské tanky na Ukrajinu – Berlín totiž najprv obmedzoval dodávky zbraní len na obranné zbrane.



Ukrajina však minulý týždeň ocenila Nemecko za prekonanie "psychologickej bariéry" a za následné zasielanie ťažkých zbraní Ukrajine, ktorej pomôžu v boji proti ofenzíve Moskvy.