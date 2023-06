Kyjev o ceste Zuppiho do Moskvy: Nepotrebujeme sprostredkovateľov

Kyjev/Rím 27. júna (TASR) — Ukrajina nepotrebuje žiadne sprostredkovanie zvonka vo vojne, ktorú vyvolala invázia ruských síl. V súvislosti s cestou mierového vyslanca pápeža Františka, kardinála Mattea Zuppiho, do Moskvy, to v utorok uviedol v utorok šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Informuje o tom agentúra ANSA.



"Naša pozícia je jasná a vyjadrili sme ju veľmi otvorene: nepotrebujeme žiadne sprostredkovanie, a to preto, že sme mali zlé skúsenosti. Neveríme Rusku," povedal Jermak.



Ak však Zuppi počas svojej návštevy Moskvy, ktorá sa uskutoční v stredu a vo štvrtok, dosiahne výsledky v otázkach ukrajinských detí nelegálne deportovaných do Ruska a výmeny zajatcov, budú vítané, dodal Jermak.