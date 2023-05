Kyjev: Obmedzenia na dovoz agrokomodít do krajín EÚ pomáhajú Putinovi

Kyjev 31. mája (TASR) - Ukrajina v stredu varovala, že zákazy dovozu ukrajinských agrokomodít, ktoré zaviedli niektoré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska, pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi rozdeľovať Európu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Viacero krajín susediacich s Ukrajinou zaviedlo v apríli dočasný zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít.



"Pokračovanie týchto obmedzení znemená kladenie ďalších zbraní proti európskej jednote do Putinových rúk. Súčasné obmedzenia musia byť zrušené," uviedlo na sociálnej sieti Twitter ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v utorok vyzval na predĺženie obmedzení na dovoz ukrajinských agrokomodít, ktoré zaviedli niektoré krajiny EÚ, aspoň do konca októbra. Súčasné obmedzenia totiž končia 5. júna.



Vlaňajšia invázia Ruska na Ukrajinu výrazne obmedzila tradičné vývozné trasy ukrajinského obilia, ktoré smerovali cez Čierne more. To si vyžadovalo presmerovanie tohto exportu cez súš a krajiny susediace s Ukrajinou.



Členské štáty EÚ povolili dovoz určitých agroproduktov z Ukrajiny bez kvantitatívnych obmedzení, colných a úradných inšpekcií. No farmári v niektorých krajinách EÚ začali po poklese cien obilia vo svojich krajinách protestovať, čo vyvolalo zavádzanie reštrikcií.



Eurokomisia sa nakoniec dohodla s piatimi dotknutými krajinami – Poľskom, Maďarskom, Slovenskom, Bulharskom a Rumunskom –, aby im umožnila zablokovať dovoz niektorých agrokomodít z Ukrajiny.



Proti týmto obmedzeniam však namieta 12 členských krajín vrátane Nemecka a Francúzska, ktoré vyjadrili obavy z "nedostatku transparentnosti" a varovali pred podkopaním jednotného európskeho trhu.