Kyjev obmedzuje používanie Telegramu pre obavy o bezpečnosť

Kyjev 20. septembra (TASR) - Ukrajina v piatok oznámila, že obmedzuje používanie aplikácie Telegram vo vládnych inštitúciách, bezpečnostných zložkách aj armáde, a to pre obavy o národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Kyjev v tejto súvislosti varoval, že Rusko by mohlo mať prístup k osobným údajom a správam v tejto aplikácii, ktorá je jedným z hlavných komunikačných kanálov na Ukrajine, ako aj v Rusku.



"Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) sa rozhodla obmedziť používanie Telegramu vo vládnych agentúrach, vojenských útvaroch aj zariadeniach kritickej infraštruktúry," informovala RNBO na Facebooku s tým, že ide o "záležitosť národnej bezpečnosti". Zamestnancov, ktorí využívajú Telegram v rámci pracovných povinností, sa však nariadenie netýka, keďže aplikácia je stále jedným z hlavných komunikačných kanálov v armáde aj vo verejnej správe.



Šéf ukrajinskej tajnej služby Kyrylo Budanov uviedol, že Moskva by mohla mať prístup k správam na Telegrame vrátane tých vymazaných a tiež k osobným údajom používateľov. Obmedzenie služby preto podľa neho nie je potlačením slobody prejavu, ale vecou národnej bezpečnosti.



Moskva podľa predstaviteľov ukrajinských bezpečnostných zložiek využíva Telegram na "protiútoky, šírenie tzv. phishingu či malvéru, ako aj na geolokáciu používateľov, či rozhodovanie sa v prípade raketových útokoch" a podobne.



Popredný nemenovaný predstaviteľ ukrajinských bezpečnostných zložiek povedal, že obmedzenie sa týka výlučne oficiálnej komunikácie. Telegram zároveň označil za "veľmi ľahko hacknuteľný" ruskou stranou a preto rizikový. Dodal, že bežní občania môžu túto populárnu platformu naďalej používať.



Telegram založil a vedie 39-ročný Pavel Durov, ktorý sa narodil v Rusku, z ktorého však v roku 2014 odišiel. Podľa médií získal Durov v roku 2021 francúzske občianstvo aj občianstvo Spojených arabských emirátov.



Koncom augusta ho zadržali vo Francúzsku. Tamojšie úrady následne oznámili, že Durova stíhajú v súvislosti s trestnými činmi na Telegrame vrátane podvodov, prania špinavých peňazí, detskej pornografie a ďalších.



Po štyroch dňoch ho z väzby podmienečne prepustili na kauciu. V súvislosti s ďalším vyšetrovaním má však zakázané opustiť územie Francúzska a musí sa dvakrát týždenne hlásiť na policajnej stanici.