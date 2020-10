Kyjev obvinil Budapešť zo zasahovania do komunálnych volieb

Kyjev/Budapešť 26. októbra (TASR) - Kyjev obvinil Budapešť z priameho zasahovania do procesu nedeľňajších komunálnych volieb na Ukrajine a avizoval "tvrdú reakciu". Informovala o tom v pondelok agentúra MTI s odvolaním sa na vyhlásenie vydané v nedeľu večer ukrajinským rezortom diplomacie.



Kyjev reagoval na nedeľňajšie vyjadrenie maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, ktorý na sociálnej sieti vyzval Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti, aby volili kandidátov Kultúrneho združenia Maďarov Zakarpatskej oblasti (KMKSZ) a primátora Berehova Zoltána Babjáka.



Ukrajinský rezort diplomacie zdôraznil, že je z vyhlásení Szijjártóa rozčarovaný a domnieva sa, že sa týmto spôsobom podkopávajú maďarsko-ukrajinské rokovania.



"Budapešť potvrdila, že priamo zasahuje do vnútorných záležitostí Ukrajiny, pričom podlým spôsobom zasiahla do dôsledných snáh Kyjeva nájsť konštruktívne riešenie existujúcich problémov v ukrajinsko-maďarských vzťahoch," píše sa vo vyhlásení.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí podľa MTI už 20. októbra upozornilo maďarských predstaviteľov, aby sa počas návštevy Zakarpatskej oblasti zdržiavali politickej agitácie a zasahovania do komunálnych volieb na Ukrajine.



Szijjártó sa 23. septembra stretol v Užhorode so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebom a deklaroval, že Maďarsko má záujem napraviť svoje susedské vzťahy s Ukrajinou. Súčasný stav totiž podľa neho nie je dobrý pre Maďarsko, Ukrajinu, ani pre maďarskú menšinu žijúcu v Zakarpatskej oblasti. Maďarsko podľa Szijjartóa prestane blokovať vzťahy Ukrajiny s NATO v momente, keď maďarská menšina na Ukrajine oznámi Budapešti, že sporné otázky používania menšinového jazyka a vzdelávania sú už pre ňu vyriešené.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)