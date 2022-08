Kyjev obvinil Moskvu z protizákonných adopcií ukrajinských detí

Kyjev 23. augusta (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia v utorok obvinili Moskvu z organizovania protizákonných hromadných adopcií detí, ktoré odvážajú z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Kyjev obviňuje Moskvu zo zámerných deportácií ukrajinského obyvateľstva do Ruska, často do odľahlých oblastí Ruskej federácie.



"Ruská federácia pokračuje v unášaní detí z územia Ukrajiny a organizovaní ich protizákonných adopcií," uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Dodalo, že viac ako 1000 detí z Mariupola a iných miest na juhu Ukrajiny, ktoré sú okupované ruskými inváznymi jednotkami, bolo "ilegálne prevezených do Ťumeňa, Irkutska, Kemerova a Altajského kraja na Sibíri".



Rezort diplomacie v Kyjeve uviedol, že len v "špecializovaných inštitúciách" v Krasnodarskom kraji na juhu sa nachádza viac než 300 ukrajinských detí. Tieto informácie údajne získal od miestnych úradov v meste Krasnodar.



Ukrajinské ministerstvo tiež obvinilo Rusko z hrubého porušenia Ženevských konvencií z roku 1949 na ochranu obetí vojny, rovnako ako z porušenia Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Zároveň vyzvalo Rusko na to, aby "vrátilo všetky ukrajinské deti, ktoré boli nezákonne prevezené na ruské územie, ich rodičom či právnym zástupcom".