Kyjev obvinil portál Meduza zo zneužitia fotografií Ukrajincov

Berlín 3. februára (TASR) - Spravodajská internetová stránka Meduza po kritike z Ukrajiny zastavila medzinárodnú reklamnú kampaň, v ktorej Meduza využívala neoprávnené fotografie Ukrajincov počas prebiehajúcej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Portál Meduza, ktorý publikuje články v ruštine a angličtine, vo svojej reklamnej kampani použil fotografiu muža z ukrajinského mesta Ľvov stojaceho pri hroboch svojej manželky a troch dcér, ktoré zahynuli pri ruskom útoku v septembri 2024.



Muž z fotografie pre ukrajinský denník The Kyiv Independent povedal, že použitie tejto fotografie neschválil a jej zverejnenie označil za absolútne neprijateľné.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti vyhlásilo, že Meduza by mala dostať "špeciálne ocenenie za marketingový cynizmus a pokrytectvo".



"V reklame pre ruský portál Meduza použili zábery Ukrajincov, ktorí prišli o rodiny a domovy. Využívať našu tragédiu na vyvolanie súcitu s Rusmi je úplná hanba," uviedlo ministerstvo na sieti X.



Portál so sídlom v lotyšskej Rige vyjadril poľutovanie nad využitím fotografie bez povolenia a oznámil, že zastavuje svoju reklamnú kampaň, ktorú podľa svojho vyhlásenia spustil v roku 2025 s cieľom rozšíriť svoje medzinárodné publikum. Uviedol, že kampaň "rozpráva príbeh o snahe Kremľa umlčať naše spravodajstvo" a dodal, že obsahuje aj fotografie a videá vyhotovené na Ukrajine počas vojny.



Spoločnosť Meduza, ktorú v roku 2014 založili ruskí novinári v exile, a okrem spomínanej kampane realizuje aj svetelné šou v centre Berlína. Ruské orgány označili Meduzu za zahraničného agenta a vedú proti jej novinárom trestné konanie.



Keďže Rusko neposkytuje financie na chod portálu, ten získava finančnú podporu prostredníctvom marketingovej reklamy, ktorú financovala berlínska agentúra Lure.