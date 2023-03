Kyjev obvinil Putina, že chce do vojny zatiahnuť ďalšie strany

Kyjev 15. marca (TASR) - Kyjev obvinil v stredu ruského prezidenta Vladimira Putina z pokusu rozšíriť konflikt na Ukrajine o ďalšie strany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Obvinenie prišlo krátko po oznámení Washingtonu, že americký prieskumný dron MQ-9 spadol v utorok do vôd Čierneho mora po zrážke s ruskou stíhačkou Su-27 v medzinárodnom vzdušnom priestore.



Tento incident bol podľa stredajšieho vyhlásenia Kyjeva "vyprovokovaný Ruskom" a Putin týmto spôsobom "signalizoval pripravenosť rozšíriť konflikt (na Ukrajine) tak, aby sa do neho zapojili aj ďalšie strany," napísal na sociálnych sieťach tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov.



Putin hrá podľa Danilova na Ukrajine "vabank" a jeho taktikou je "neustále zvyšovanie stávok" s nádejou, že sa zmenia okolnosti, ktoré pre neho momentálne nie sú priaznivé.



Americký prieskumný dron MQ-9 spadol v utorok do vôd Čierneho mora po tom, ako sa podľa tvrdení Pentagónu v medzinárodnom vzdušnom priestore zrazil s ruskou stíhačkou Su-27. Podľa Pentagónu dron v čase incidentu vykonával v rutinné operácie v medzinárodnom vzdušnom priestore.



Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho fyzického kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na svoju základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora.