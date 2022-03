Kyjev obvinil vo veci námorných mín plávajúcich v Čiernom mori Rusko

Kyjev 30. marca (TASR) - Ukrajina pripísala zodpovednosť za míny plávajúce pri pobreží Čierneho mora Rusku. Podľa ministerstva zahraničných vecí v Kyjeve totiž Ukrajine nepatria, informovala v stredu agentúra DPA.



"Zistilo sa, že tieto námorné míny neboli k začiatku roku 2022 zaregistrované v námorných silách Ukrajiny," uviedol tamojší rezort diplomacie. Podľa Kyjeva ide o míny, ktoré Rusko ukoristilo v Sevastopole v roku 2014, keď anektovalo Krymský polostrov.



Moskva sa podľa Kyjeva usiluje poškodiť povesť Ukrajiny na medzinárodnej úrovni. Kyjev dodal, že o tejto záležitosti informoval medzinárodné organizácie.



Ruské ministerstvo obrany a tajná služba FSB zodpovedná za ochranu hraníc pred týždňom varovali, že z ukrajinských prístavov pri Odese sa z kotevných lán odtrhlo niekoľko stoviek námorných mín predstavujúcich nebezpečenstvo pre lodnú dopravu. Míny sú unášané do Čierneho mora a mohli by sa dostať až do prielivu Bospor a Stredozemného mora.



Turecko spozorovalo pri svojom pobreží už dve takéto míny, ktoré sa miestnym expertom podarilo zneškodniť.