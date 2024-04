Kyjev očakáva, že situácia na frontovej línii sa zhorší

Kyjev 22. apríla (TASR) - Situácia na frontovej línii na Ukrajine sa v nasledujúcich týždňoch bude pravdepodobne neustále zhoršovať. Tvrdí to šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov v pondelňajšom rozhovore pre ukrajinskú verziu stanice BBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vyjadril sa tak v čase, keď sa ukrajinské sily snažia zadržať ruské jednotky, ktoré v posledných mesiacoch získali isté územia a očakáva sa, že čoskoro ešte zintenzívnia svoju ofenzívu.



"Myslíme si, že nás v blízkej budúcnosti čaká pomerne náročná situácia," povedal Budanov. "Nebude však katastrofická, a to si musíme uvedomiť. Armagedon nenastane, ako teraz mnohí hovoria," uviedol ďalej. "Od polovice mája však budú problémy. Hovorím najmä o fronte... V polovici mája, začiatkom júna to bude náročné obdobie," dodal.



Rusko cez víkend informovalo, že jeho sily získali územie pri východnom meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Kyjev sa obáva, že ak toto mesto ležiace na strategickej vyvýšenine padne, tak sa Rusku otvorí cesta k ďalším dôležitým mestám v Donbase.



Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského chcú ruské sily Časiv Jar dobyť do 9. mája, keď si Kremeľ pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Kyjev sa už pritom celé mesiace sťažuje na nedostatok munície. Situácia v tomto smere by sa však mala v nasledovných týždňoch zlepšiť, keďže celý americký Kongres už končene odobril balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 61 miliárd dolárov.