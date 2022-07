Kyjev ocenil prísľub,že Británia bude hostiť Eurovíziu v mene Ukrajiny

Kyjev 25. júla (TASR) - Kyjev v pondelok privítal prísľub Británie, že budúci ročník pesničkovej súťaže Eurovízie usporiada "v mene" Ukrajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Vláda v Kyjeve spočiatku trval na tom, že sa má súťaž - aj napriek pokračujúcej ruskej agresii - uskutočniť na Ukrajine, keďže tento rok sa víťazom stala ukrajinská skupina.



Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko na Facebooku napísal, že Európska vysielacia únia (EBU) "po niekoľkých kolách konzultácií" dala Kyjevu záruky, že Spojené kráľovstvo pri organizácii budúceho ročníka zohľadní v čo najvyššej miere ukrajinský kontext a do programu začlení aj ukrajinských moderátorov.



Britský premiér Boris Johnson vo svojom tvíte zdôraznil, že Spojené kráľovstvo usporiada "fantastickú súťaž v mene ukrajinských priateľov".



V tohtoročnej Eurovízii v talianskom Turíne triumfovala ukrajinská skupina Kalush Orchestra so skladbou "Stefanija". Podľa tradície je hostiteľskou krajinou nasledujúceho ročníka súťaže vždy víťaz z predchádzajúceho roka. V roku 2023 bude podujatie pre prebiehajúcu vojnu na Ukrajine hostiť britská televízia BBC. Británia, ktorá sa tento rok umiestnila na druhej priečke s piesňou Sama Rydera s názvom Space Man, hostila naposledy Eurovíziu v roku 1998.



EBU, ktorá je organizátorom ceny Eurovízie, v júni rozhodla, že Ukrajina sa v roku 2023 nemôže stať dejiskom súťaže, pretože pre vojnu nie je možné zaistiť bezpečnosť vyše 10.000 ľudí zapojených do produkcie tejto šou a ďalších 30.000 očakávaných fanúšikov. EBU na tomto rozhodnutí trvala napriek protestom zo strany ukrajinskej vlády, ktorá navrhovala preložiť miesto konania do pohraničnej oblasti v rámci Ukrajiny vzdialenej od frontu.