Kyjev od soboty zavádza trojtýždňový lockdown

Kyjev 18. marca (TASR) - Ukrajinské hlavné mesto Kyjev zavádza od tohto víkendu trojtýždňový lockdown v dôsledku výrazného nárastu v počte prípadov nákazy novým koronavírusom. Vo štvrtok to oznámil starosta mesta Vitalij Klyčko, ktorého citovala agentúra DPA.



Klyčko povedal, že v hlavnom meste s tromi miliónmi obyvateľov už je obsadených viac ako 70 percent nemocničných postelí určených pre pacientov s ochorením COVID-19.



Od soboty budú zatvorené divadlá, kiná, múzeá a obchodné centrá; potraviny a lekárne však zostanú otvorené. Reštaurácie budú svojich zákazníkov môcť obslúžiť len prostredníctvom výdaja jedál "so sebou".



Opatrenia neplatia pre materské školy a verejnú dopravu. Študenti prejdú na dištančnú výučbu.



Podobné opatrenia nariadila deň predtým západoukrajinská metropola Ľvov.



Na Ukrajine zaznamenali za posledných 24 hodín 15.053 nových prípadov nákazy koronavírusom. Prírastok nakazených je dosiaľ najvyšším v aktuálnom kalendárnom roku.



Bývalá sovietska republika so 40 miliónmi obyvateľov dostala 500.000 dávok vakcíny od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, pripomenula agentúra AFP. Počas prvých troch týždňov podali prvú dávku približne 82.000 osobám, informovalo ukrajinské ministerstvo zdravotníctva.



Ukrajina dosiaľ eviduje vyše 1,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 29.000 úmrtí.