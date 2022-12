Kyjev odhaduje,že v zajatí je 20.000 ukrajinských vojakov a civilistov

Kyjev 8. decembra (TASR) - V ruskom zajatí je približne 10.000 ukrajinských vojakov a zhruba rovnaký počet civilistov. Uviedol to vo štvrtok Oleksandr Kononenko, zástupca ukrajinského ombudsmana. Informuje o tom denník The Guardian.



Kononenko tvrdí, že civilisti sú nelegálne zadržiavaní pre ich údajné napojenie na ukrajinskú armádu či štát ako vojnoví zajatci. "Toto je celkový počet osôb klasifikovaných ako 'tých, ktorí zmizli za zvláštnych okolností', presné čísla však nemáme. Rusko neposkytlo prístup (k týmto údajom) Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK)," priblížil Kononenko.



MVČK vo štvrtok oznámil, že nedávno mu bol umožnený prístup k ukrajinským aj ruským vojnovým zajatcom. Doteraz mohol zajatecké tábory navštevovať len veľmi sporadicky.



MVČK podľa svojho vyhlásenia navštívil minulý týždeň ukrajinských aj ruských vojakov a "do konca mesiaca" má naplánované aj ďalšie takéto návštevy. Počas návštev mohol skontrolovať stav zajatcov, ich prípadnú liečbu a informovať následne ich príbuzných. Delegáti MVČK zajatcom tiež porozdávali rôzne veci - najmä knihy, hygienické potreby, prikrývky a teplé oblečenie.



Oleh Kotenko, splnomocnenec ukrajinskej vlády pre nezvestné osoby ešte v júli odhadoval počet ukrajinských vojakov v ruskom zajatí na výrazne nižšie číslo - 7200. Kotenko vtedy dodal, že hoci o niektorých z nezvestných nie sú žiadne správy, Kyjev sa domnieval, že sú nažive a v zajatí.