Kyjev opäť odmietol odsun svojich jednotiek z oblasti Petrivske

Kyjev 4. novembra (TASR) - Odsun jednotiek ukrajinskej armády a proruských povstalcov na poslednom úseku styčnej línie v Donbase - v oblasti obce Petrivske - sa v pondelok opäť neuskutočnil. Informovala o tom agentúra Interfax.



Pripravenosť stiahnuť svojich ozbrojencov a techniku deklarovala proruská strana vopred dohodnutým signálom - vypálením svetlice. Ukrajinské vládne sily však na tento signál nijako nereagovali.



Agentúra Ukrinform však v pondelok citovala z vyhlásenia velenia ukrajinskej armády z nedele, v ktorom deklarácie o pripravenosti proruských síl na odsun zo styčnej línie v oblasti obce Petrivske označilo za provokáciu a pokus oklamať svetovú verejnosť.



Velenie ukrajinských síl upozornilo, že vedenia samozvaných republík vyhlásených proruskými silami v Donbase sa takto nepridržiavajú mierových dohôd uzavretých v Minsku a neplnia ani svoje záväzky, s ktorými súhlasili na rokovaniach trojstrannej kontaktnej skupiny a ktoré sa týkajú nastolenia trvalého prímeria po celej styčnej línii.



Z týchto dohôd vyplýva, že oddelenie vojsk na styčnej línii sa môže začať až po tom, ako obe strany budú dodržiavať dohodu o prímerí sedem dní v kuse.



Hlavný štáb ukrajinských síl v Donbase v tejto súvislosti upozornil, že paľbu z pozícií proruských separatistov v oblasti obce Petrivske zaregistroval aj 30. októbra.



Ukrajina, Rusko, OBSE a samozvané štátne zriadenia - Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR) - podpísali rámcovú dohodu o odsune síl v Donbase v septembri 2016.



Podľa dohody sa mali vytvoriť bezpečnostné zóny v troch pilotných oblastiach na kontaktnej línii, a to v blízkosti obcí Petrivske (DĽR), Zolote a Stanycia Luhanska (LĽR).



Odsun z pozícii v blízkosti obcí Zolote a Petrivske bol ukončený v októbri 2016. Odsun z pozícii v okolí obce Stanycia Luhanska sa však vtedy nekonal. Navyše ukrajinské sily sa vrátili na svoje predchádzajúce pozície v blízkosti obcí Zolote a Petrivske.



Strany konfliktu sa vrátili k realizácii dohody z roku 2016 po tohtoročných prezidentských voľbách na Ukrajine, keď Kyjev poslal do kontaktnej skupiny pre vyriešenie konfliktu novú delegáciu. Koncom júna 2019 došlo k odsunu z oboch strán v okolí obce Stanycia Luhanska.



Ozbrojené sily Ukrajiny a samozvaných republík mali opäť začať s odsunom z okolia obcí Zolote a Petrivske 7. októbra 2019. Kyjev však proces prerušil a žiadal dodržiavanie prímeria. Neskôr prišli do obce Zolote militanti ukrajinských nacionalistických práporov a snažili sa zabrániť odsunu vládnych jednotiek. Tento víkend navštívil oblasť pri obci Zolote ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a pokúsil sa presvedčiť ukrajinských nacionalistov o odsune.