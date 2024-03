Kyjev odmietol tvrdenie, že je zapletený do útoku v Moskve

Kyjev 23. marca (TASR) - Ukrajinská vojenská tajná služba (HUR) v sobotu ostro odmietla slová ruského prezidenta Vladimira Putina o údajnom zapojení Ukrajiny do piatkového teroristického útoku na moskovskú koncertnú sálu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Tvrdenie Putina, že štyroch páchateľov zatkli počas úteku smerom na Ukrajinu, je "úplne nepravdivé a absurdné vyhlásenie", uviedol v sobotu hovorca tajnej služby HUR Andrij Jusov.



"Samozrejme, táto verzia pod náporom kritiky neobstojí," dodal hovorca, ktorého citovala webová stránka Ukrajinska pravda.



"Každý na svete to chápe, asi okrem ruského zombie obyvateľstva," uviedol hovorca a vypočítal množstvo prekážok, ktoré bránia takémuto preniknutiu cez hranicu.



Plnoformátová invázia Ruska na Ukrajinu prebieha už vyše dva roky a pohraničné oblasti sú plné ruských vojakov, špeciálnych agentov, tajných služieb a bezpečnostných síl, vysvetlil Jusov.



"Hraničná čiara je zamínovaná, je monitorovaná s použitím všetkých prostriedkov, vrátane výzvedných letov z oboch strán," doplnil.



Hovorca obvinil Kremeľ z toho, že chce využiť tragédiu v Moskve na zosilnenie represií vo vnútri Ruska.



V predchádzajúci deň zahynulo najmenej 133 ľudí pri teroristickom útoku ozbrojených mužov v koncertnej sále Crocus City Hall na predmestí Moskvy. Putin v televíznom príhovore vyhlásil, že štyria z 11 zatknutých sa pokúšali ujsť na Ukrajinu.



Podľa Putina krvavý útok z piatka má "ukrajinskú stopu" a použil pritom ruské slovo označujúce podiel alebo zapletenie do činu.



Ruskí propagandisti zároveň rýchlo odmietli list s priznaním militantnej organizácie Islamský štát (IS), že je za útok zodpovedná, ako podvrh.