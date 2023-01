Kyjev označil Medzinárodný olympijský výbor za propagátora vojny

Kyjev 30. januára (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak označil v pondelok Medzinárodný olympijský výbor (MOV) za "propagátora vojny". Výbor totiž uviedol, že zvažuje spôsob, ako by na olympijských hrách v roku 2024 mohli súťažiť aj ruskí športovci, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"MOV je propagátorom vojny, vraždenia a skazy. MOV sa s potešením prizerá, ako Rusko ničí Ukrajinu, a potom Rusku ponúkne platformu na propagovanie genocídy a posmeľuje ho v ďalšom zabíjaní," napísal Podoľak na sociálnej sieti Twitter.



"Ruské peniaze, za ktoré sa kupuje olympijské pokrytectvo, zrejme necítiť po ukrajinskej krvi, všakže, pán Bach?" pokračoval Podoľak s odkazom na prezidenta MOV Thomasa Bacha.



Medzinárodný olympijský výbor čelí tvrdej kritike zo strany Ukrajiny po tom, čo minulý týždeň oznámil, že hľadá "spôsob", akým by sa Rusi na olympiáde 2024 mohli zúčastniť aj pod "neutrálnou vlajkou", pripomína AFP.



Rusko a jeho spojenec Bielorusko totiž boli vylúčení z väčšiny olympijských športov po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že účasť Ruska na olympijských hrách v roku 2024 v Paríži bude potvrdením toho, že "terorizmus môže byť niečím prijateľným".



"Ako keby bolo možné nevidieť, čo Rusko robí Chersonu, Bachmutu a Avdijivke," uviedol s odvolaním sa na ukrajinské mestá, ktoré čelia neustálym útokom ruských inváznych síl.



Zelenskyj zároveň dodal, že v tejto súvislosti poslal list aj francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, s ktorým minulý týždeň telefonicky rokoval.



"Musíme zaistiť to, že Rusko nebude môcť využiť (olympiádu) alebo iné medzinárodné športové podujatia na propagovanie agresie alebo svojho štátneho šovinizmu," dodal ukrajinský prezident.