Kyjev: Plán USA s voľbami a prímerím na Ukrajine nebude úspešný

Kyjev 3. februára (TASR) - Výzva Spojených štátov na to, aby Ukrajina vyhlásila voľby po dohodnutí prímeria s Ruskom, vyzerá ako "neúspešný plán", ak obsahuje len tieto požiadavky. Uviedol to v nedeľu poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, upozornil však, že sú potrebné ďalšie detaily. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg pre Reuters predtým povedal, že USA si želajú, aby Ukrajina usporiadala voľby, potenciálne do konca roka a najmä v prípade, ak sa dokáže v nadchádzajúcich mesiacoch dohodnúť na prímerí s Ruskom.



"Nevideli sme celé interview s pánom Kelloggom, len niekoľko citátov o voľbách, preto je ťažké úplne zhodnotiť jeho pozíciu," uviedol Zelenského poradca pre komunikáciu Dmytro Lytvyn.



"Ale ak je jeho plán len prímerie a voľby, je to neúspešný plán – (ruský prezident Vladimir) Putin sa nenechá zastrašiť len týmito dvoma vecami," konštatoval v stanovisku pre Reuters.



Kyjev opakovane zdôrazňuje, že nechce prímerie bez bezpečnostných záruk, ktoré by zabránili Moskve v obnovení jej síl a ďalšom útoku v budúcnosti. Voľby na Ukrajine v súčasnosti znemožňuje stanné právo vyhlásené po invázii Ruska z februára 2022.



Lytvyn uviedol, že Ukrajina by dala prednosť "hĺbkovejšiemu" prístupu predstaviteľov kľúčových partnerských krajín. "Ale pamätáme si, že prezident Trump na stretnutiach s prezidentom Zelenským hovoril hlboko a múdro o situácii a tom, čo by mohlo skutočne vyvinúť tlak na Putina," napísal s tým, že je dôležité rýchlo začať prácu na konkrétnom pláne ukončenia vojny a zaistenia trvalého mieru.



Kyjev chváli Trumpa a jeho prístup "mier prostredníctvom sily", keď sa snaží získať podporu, ktorú potrebuje na vytvorenie podmienok na trvalý mier, doplnil Reuters.