Kyjev plánuje otvoriť na východe Ukrajiny 10 humanitárnych koridorov

Berlín/Kyjev 7. apríla (TASR) - Ukrajinská vláda vyzvala vo štvrtok obyvateľov východnej časti územia republiky, aby opustili Ruskom napadnuté oblastí, v ktorých sa momentálne najintenzívnejšie bojuje, a oznámila, že očakáva otvorenie desiatich humanitárnych koridorov pre civilistov. TASR prevzala správu od agentúry DPA.



Ukrajinskí občania budú môcť odísť z prístavného mesta Mariupol, ktoré je vystavené silnej delostreleckej paľbe, v osobných autách v smere na mesto Záporožie, napísala na Facebooku ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.



Autobusy do Záporožia by mali byť vypravené z miest Berďansk, Tokmak a Melitopol. Ďalšie oznámené humanitárne koridory budú viesť z Luhanskej oblasti do mesta Bachmut.



DPA však upozorňuje, že Kyjev a Moskva sa už niekoľko týždňov navzájom obviňujú zo sabotovania evakuácie civilistov z obliehaných miest. Už niekoľkokrát totiž zlyhala snaha o evakuáciu, pretože v blízkosti koridorov vždy v danom čase pokračovali boje, a to aj napriek tomu, že Rusko súhlasilo s ich pozastavením.