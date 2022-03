Kyjev po mesiaci opäť povolí predaj alkoholu

Kyjev 31. marca (TASR) – V ukrajinskej metropole Kyjev bude od piatka od 1. apríla po mesiac trvajúcom zákaze opäť povolený predaj alkoholu. Alkoholické nápoje sa budú dať kúpiť v čase od 11.00 h do 16.00 h v obchodoch a v reštauráciách. Vo štvrtok to oznámili predstavitelia Kyjeva, na ktorých sa odvolala agentúra DPA.



Predaj alkoholu bol v hlavnom meste Ukrajiny zakázaný od 1. marca. Dočasné zákazy jeho predaja medzičasom uvoľnili aj iné ukrajinské mestá, napríklad Ľvov či Mykolajiv.



Na Ukrajine prebieha od 24. februára „špeciálna operácia“ ruskej armády, ktorú nariadil šéf Kremľa Vladimir Putin. Ukrajina a Rusko by mali od piatka na diaľku pokračovať v mierových rokovaniach. Doteraz posledné kolo rokovaní prebehlo prezenčnou formou v tureckom Istanbule v utorok.