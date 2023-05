Kyjev po predĺžení obilnej dohody vyjadril vďačnosť OSN a Turecku

Kyjev 17. mája (TASR) — Kyjev sa v stredu poďakoval OSN a Turecku po tom, čo turecký prezident Recep Tayyip Erdoga oznámil predĺženie platnosti dohody o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more na svetové trhy o ďalšie dva mesiace. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Čiernomorská obilná iniciatíva bola odblokovaná a je naďalej v platnosti" do 18. júla, uviedol na Twitteri ukrajinský minister pre infraštruktúru Olexandr Kubrakov. Ako povedal, Kyjev je "vďačný našim partnerom" za ich úsilie pri "zaistení potravinovej bezpečnosti".



"Vítame pokračovanie tejto iniciatívy, avšak zdôrazňujeme, že musí fungovať efektívne," povedal Kubrakov v ďalšom vyhlásení. "Je potrebné odstrániť problémy, ktoré Rusko vytvára už niekoľko mesiacov," zdôraznil.



AFP pripomína, že Kyjev obviňuje Moskvu z blokovania lodí tým, že ich odmieta zaregistrovať a vykonáva zdĺhavé kontroly. Kubrakov v tejto súvislosti uviedol, že "takmer 70 plavidiel v súčasnosti stále čaká v tureckých teritoriálnych vodách", pričom "90 percent z nich je pripravených doručiť produkty našich poľnohospodárov do sveta".



Turecko a OSN sprostredkovali predmetnú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou v júli 2022. Dohoda umožnila vznik bezpečných koridorov na export ukrajinského obilia s cieľom zmierniť svetovú potravinovú krízu, ktorá bola dôsledkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu.