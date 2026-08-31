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Kyjev po ruských útokoch reviduje bezpečnostné protokoly
Radnica hlavného mesta tiež oznámila, že pripravuje zmeny pre školy vrátane dištančnej výučby.
Autor TASR
Kyjev 31. augusta (TASR) - Kyjev v pondelok oznámil revíziu bezpečnostných protokolov, najmä v oblasti verejnej dopravy. K tejto zmene dochádza po zintenzívnení ruských útokov, ktorých cieľom je podľa ukrajinskej strany paralyzovať hlavné mesto. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko sa v pondelok stretol s miestnymi predstaviteľmi, s ktorými diskutoval o zmenách bezpečnostných protokolov, pričom navrhol, aby jedna linka metra zostala v prevádzke aj napriek útokom.
Radnica hlavného mesta tiež oznámila, že pripravuje zmeny pre školy vrátane dištančnej výučby.
Rusko cez leto zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky na Kyjev. Od minulého týždňa útočia na mesto a okolité oblasti bezpilotné stroje s prúdovým pohonom, čo vyvoláva viac ako desiatku poplachov počas dňa, a v dôsledku toho dochádza k obmedzovaniu ekonomickej činnosti.
Metro už nepremáva cez rieku Dneper, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti, čo spôsobuje dopravný chaos.
Obyvatelia Kyjeva na sociálnych sieťach spochybňujú, či je tam ešte možné ďalej žiť, najmä s deťmi, pričom niektorí uvažujú o presťahovaní sa do bezpečnejších oblastí.
„Nepriateľ sa snaží paralyzovať ekonomickú aktivitu v hlavnom meste a vo veľkých mestách,“ uviedol v sobotu na sieti Facebook ukrajinský premiér Serhij Koreckyj. Dlhotrvajúce poplachy podľa neho ovplyvňujú nielen bezpečnosť ľudí, ale aj prevádzku podnikov, logistiku, dopravu, školy a škôlky.
Premiér zároveň vyzval na prispôsobenie bezpečnostných pravidiel s cieľom lepšie chrániť ľudí a zachovať možnosť žiť v ukrajinských mestách a komunitách.
Niektorí ľudia v Kyjeve považujú bezpečnostné protokoly za neefektívne a odborníci navrhujú flexibilnejší prístup. „Ak sa pre jeden dron niekde v tejto oblasti všetko, alebo takmer všetko v hlavnom meste zastaví na takmer 40 minút každú hodinu, tak to dlho nevydržíme,“ uviedol vo štvrtok na Facebooku riaditeľ právneho think tanku Mychajlo Žernakov.
Rusko pokračovalo v rozsiahlych útokoch na ukrajinskú metropolu aj v uplynulých dňoch, pričom pri úderoch v noci na piatok na predmestia Kyjeva zahynulo 38 ľudí. Pri ďalšom útoku v sobotu počas dňa v parku v hlavnom meste prišlo o život dvojročné dievča.
Starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko sa v pondelok stretol s miestnymi predstaviteľmi, s ktorými diskutoval o zmenách bezpečnostných protokolov, pričom navrhol, aby jedna linka metra zostala v prevádzke aj napriek útokom.
Radnica hlavného mesta tiež oznámila, že pripravuje zmeny pre školy vrátane dištančnej výučby.
Rusko cez leto zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky na Kyjev. Od minulého týždňa útočia na mesto a okolité oblasti bezpilotné stroje s prúdovým pohonom, čo vyvoláva viac ako desiatku poplachov počas dňa, a v dôsledku toho dochádza k obmedzovaniu ekonomickej činnosti.
Metro už nepremáva cez rieku Dneper, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti, čo spôsobuje dopravný chaos.
Obyvatelia Kyjeva na sociálnych sieťach spochybňujú, či je tam ešte možné ďalej žiť, najmä s deťmi, pričom niektorí uvažujú o presťahovaní sa do bezpečnejších oblastí.
„Nepriateľ sa snaží paralyzovať ekonomickú aktivitu v hlavnom meste a vo veľkých mestách,“ uviedol v sobotu na sieti Facebook ukrajinský premiér Serhij Koreckyj. Dlhotrvajúce poplachy podľa neho ovplyvňujú nielen bezpečnosť ľudí, ale aj prevádzku podnikov, logistiku, dopravu, školy a škôlky.
Premiér zároveň vyzval na prispôsobenie bezpečnostných pravidiel s cieľom lepšie chrániť ľudí a zachovať možnosť žiť v ukrajinských mestách a komunitách.
Niektorí ľudia v Kyjeve považujú bezpečnostné protokoly za neefektívne a odborníci navrhujú flexibilnejší prístup. „Ak sa pre jeden dron niekde v tejto oblasti všetko, alebo takmer všetko v hlavnom meste zastaví na takmer 40 minút každú hodinu, tak to dlho nevydržíme,“ uviedol vo štvrtok na Facebooku riaditeľ právneho think tanku Mychajlo Žernakov.
Rusko pokračovalo v rozsiahlych útokoch na ukrajinskú metropolu aj v uplynulých dňoch, pričom pri úderoch v noci na piatok na predmestia Kyjeva zahynulo 38 ľudí. Pri ďalšom útoku v sobotu počas dňa v parku v hlavnom meste prišlo o život dvojročné dievča.