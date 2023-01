Kyjev pošle do Bachmutu a Soledaru posily aj zásoby

Kyjev 12. januára (TASR) - Ukrajinským vojakom, ktorí bránia obkľúčené mestá Bachmut a Soledar, prídu na pomoc posily i dodávka potrebných zásob. Vo štvrtok to na zasadnutí generálneho štábu v Kyjeve vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Chcem zdôrazniť, že jednotky brániace tieto mestá dostanú strelivo a všetko potrebné, a to načas a bez omeškania," uviedol Zelenskyj.



Ruské jednotky sa už niekoľko týždňov snažia dobyť kľúčové mestá ležiace na ukrajinskej obrannej línii vrátane Bachmutu a Soledaru v Doneckej oblasti.



Ruská súkromná armáda Vagnerova skupina už tento týždeň vyhlásila, že jej bojovníci dobyli celý Soledar, ale ministerstvo obrany v Moskve, naopak, uviedlo, že boje o mesto stále pokračujú. Dobytie Vagnerovcami poprela aj Ukrajina.



Obe znepriatelené strany priznali v bojoch o obe mestá veľké straty.



Soledar sa nachádza desať kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobytie zrejme zostáva hlavnou operačnou úlohou ruskej armády. Útok ruských jednotiek na Soledar je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde.



Ruská strana má zrejme záujem ovládnuť aj vstupy do 200 kilometrov dlhých opustených tunelov soľných baní, ktoré vedú pod touto oblasťou. Obe strany sa obávajú, že ich nepriateľ môže použiť na prienik do tyla.