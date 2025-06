Kyjev požiada EÚ o uvalenie sankcií na Bangladéš

Ukrajina 27. júna (TASR) - Ukrajina plánuje požiadať Európsku úniu o uvalenie sankcií na subjekty v Bangladéši, ktoré údajne dovážali pšenicu z ukrajinského územia okupovaného Ruskom. Kyjev sa pre tento krok rozhodol po tom, čo Bangladéš napriek jeho varovaniam pokračoval v obchodovaní s týmto obilím, uviedol ukrajinský veľvyslanec v Indii Olexandr Poliščuk. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Rusko okupuje rozsiahle časti poľnohospodárskych regiónov na juhu Ukrajiny a Kyjev obviňoval Moskvu z krádeží obilia už pred začatím invázie v roku 2022. Rusko tvrdí, že k žiadnej krádeži nedochádza vzhľadom na to, že tieto oblasti považuje za súčasť svojho územia.



Podľa dokumentov, ktoré Reuters poskytli osoby oboznámené so záležitosťou, ukrajinské veľvyslanectvo v indickom Naí Dillí v roku 2025 poslalo bangladéšskemu ministerstvu zahraničných vecí viacero listov. Žiadalo v nich, aby krajina odmietla viac ako 150.000 ton obilia, ktoré boli údajne ukradnuté a odoslané z ruského prístavu Kavkaz. Poliščuk však uviedol, že Dháka na túto komunikáciu nereagovala, a preto Kyjev pristúpi k eskalácii situácie.



Ukrajina v jednom z listov adresovaných Bangladéšu varovala, že potenciálne sankcie „by sa mohli rozšíriť nielen na firmy zodpovedné za dovoz, ale aj na vládnych predstaviteľov... či agentúry, ktoré umožňujú či tolerujú takéto porušovanie“.



„Naše vyšetrovanie (spravodajských služieb) poskytneme kolegom z EÚ a požiadame ich, aby prijali potrebné opatrenia,“ povedal Poliščuk. Veľvyslanec pre Reuters ozrejmil, že podľa získaných informácií Rusko zmiešava svoje obilie s obilím z okupovaných ukrajinských území, aby sa vyhlo odhaleniu.



Predstaviteľ bangladéšskeho ministerstva potravinárstva tvrdí, že Dháka zakazuje dovoz z Ruska, ak je pôvod obilia z okupovaného ukrajinského územia. Zároveň doplnil, že krajina nedováža žiadnu ukradnutú pšenicu.



Poľnohospodársky sektor Kyjeva je uprostred vojny jedným z hlavných zdrojov exportných príjmov Ukrajiny, ktorá dodáva do zahraničia obilie, rastlinný olej a olejniny, pripomína Reuters.