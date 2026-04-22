Kyjev požiadal Turecko o pomoc pri schôdzke Zelenského s Putinom
Šéf ukrajinskej diplomacie neuviedol, ako Ankara na návrh reagovala.
Autor TASR
Kyjev 22. apríla (TASR) - Ukrajina požiadala Turecko o pomoc pri zorganizovaní stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informoval o tom ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Šéf ukrajinskej diplomacie neuviedol, ako Ankara na návrh reagovala. Doplnil, že Ukrajina oslovila aj iné krajiny a je pripravená zvážiť všetky ponuky na možné miesta konania schôdzky okrem Ruska a Bieloruska.
Bielorusko je blízkym spojencom Ruska a na začiatku invázie ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 umožnilo ruskej armáde, aby na vpád zo severu využila aj bieloruské územie.
Sybiha zdôraznil, že Ukrajina podporuje stretnutie na takejto úrovni, aby „sme dali nový impulz mierovému procesu“.
Doterajšie rokovania medzi delegáciami Ukrajiny a Ruska, z ktorých niektoré sa uskutočnili v Turecku, nepriniesli zásadný prielom. Nezhody panujú najmä v otázkach budúcej kontroly nad štyrmi ukrajinskými oblasťami, ktoré sa Rusko snaží plne ovládnuť.
V inom vyhlásení Sybiha uviedol, že je v písomnom kontakte s Anitou Orbánovou, ktorá by sa mala stať novou ministerkou zahraničných vecí, keď sa v Maďarsku k moci dostane nová vláda.
