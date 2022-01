Kyjev: Pri rokovaniach s Moskvou musíme zostať ostražití a pevní

Kyjev 29. januára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu vyhlásil, že pri rokovaniach s Moskvou je dôležité zostať "ostražití a pevní". Povedal to v období, keď silnejú obavy z invázie Ruska na Ukrajinu.



Kremeľ podľa informácií Západu zhromaždil v blízkosti hraníc Ukrajiny vyše 100.000 ruských vojakov, píše tlačová agentúra AFP.



Kuleba sa v telefonáte s francúzskym kolegom Jeanom-Yvesom Le Drianom poďakoval Parížu za rozhodnutie neevakuovať rodiny svojho diplomatického personálu z Kyjeva, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení.



Obaja politici "zdôraznili, že je dôležité zostať pri kontaktoch s ruskou stranou ostražití a pevní a tiež ďalej presadzovať politické a diplomatické urovnanie" konfliktu Kyjeva s Moskvou, dodalo ukrajinské ministerstvo.



Kuleba a Le Drian zdôraznili, že je nutné "zdržať sa krokov, ktoré by vystupňovali strach" v ukrajinskej spoločnosti a "podkopali finančnú stabilitu" bývalej sovietskej republiky.



Le Drian má 7.-8. februára navštíviť Ukrajinu spolu s nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou.



Kyjev oznámil, že Le Drian a Baerbocková plánujú cestu do oblasti frontovej línie na východe Ukrajiny, kde vládni vojaci takmer osem rokov bojujú proti separatistom podporovaným Ruskom.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval Západ, aby nevyvolával "paniku" z ruských vojakov zhromaždených na hraniciach Ukrajiny.



USA, Británia a Austrália nedávno nahnevali Kyjev, keď nariadili rodinám svojich diplomatov, aby odišli z veľvyslanectiev na Ukrajine.



Konflikt so separatistami podporovanými Ruskom na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadal vyše 13.000 životov.



Moskva v ten istý rok obsadila ukrajinský Krymský polostrov.